Véhicules électriques chinois: la Commission obtient le soutien des États membres

(AOF) - La Commission européenne annonce que sa proposition visant à imposer des droits compensateurs définitifs sur les importations de véhicules électriques à batterie en provenance de Chine "a obtenu le soutien nécessaire des États membres". En parallèle de cette "nouvelle étape vers la conclusion de l'enquête antisubventions de la Commission", l'UE et la Chine continuent de rechercher une solution alternative qui soit à la fois "pleinement compatible avec les règles de l'OMC" et capable de "remédier aux subventions préjudiciables" dont l'enquête a établi l'existence.

