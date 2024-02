Véhicule électrique: le gouvernement réduit de 1000 euros le bonus écologique

(AOF) - Un décret paru ce matin au "Journal officiel" rabote le "bonus écologique" prévu pour l'achat d'une voiture électrique. Daté du 12 février 2024 et "relatif aux aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants", le décret diminue de 1 000 euros, à 4000 euros, le montant maximal du bonus écologique applicable à l'acquisition de voitures particulières et de camionnettes neuves pour les ménages "des cinq plus hauts déciles de revenus", à savoir les plus aisés. Le texte prévoit parallèlement "la suspension du dispositif d'aide au leasing de voitures électriques".

Le décret supprime le bonus écologique applicable à l'acquisition de voitures particulières neuves "pour les personnes morales", de sorte que les entreprises ne pourront désormais plus y prétendre.

"Il est à regretter la suppression totale du bonus aux entreprises", estime Mobilians, qui rassemble les chefs d'entreprises du commerce et de la réparation automobile et des services de mobilité, soulignant que "45% des véhicules sont à l'heure actuelle achetés par les entreprises, ce qui permet une accélération du marché du véhicule d'occasion électrique, encore aujourd'hui balbutiant".

S'agissant du leasing social, Mobilians relève que "sur la base des 13 000 euros par véhicule, ce sont près de 650 millions d'euros qui sont distribués au titre du leasing en 2024", soit "une grande partie de l'enveloppe budgétaire destinée au verdissement des flottes pour cette année, fixée à 1,5 milliard d'euros".

"Face à un cadrage insuffisant du dispositif depuis début janvier, le dispositif de leasing électrique a des conséquences budgétaires très directes et ampute l'enveloppe dédiée au bonus écologique, en supprimant tout particulièrement le bonus aux entreprises", résume l'organisation.