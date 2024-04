Véhicule électrique: l’installation de bornes de recharge devrait aller 8 fois plus vite (Acea)

(AOF) - Les ventes de voitures électriques dans l’UE ont augmenté trois fois plus vite que l’installation de bornes de recharge entre 2017 et 2023, selon un rapport de l’Acea, l’organisation professionnelle des constructeurs présents en Europe. A l’avenir, l’UE "aura besoin de huit fois plus de points de recharge par an d’ici 2030", selon ses estimations. "Les investissements dans les infrastructures de recharge publiques doivent être intensifiés de toute urgence si nous voulons combler le déficit d’infrastructures et atteindre les objectifs climatiques", estime Sigrid de Vries, directrice de l'Acea.

Qui plus est, ce "déficit d'infrastructures" risque de se creuser à l'avenir – bien plus que ne l'estime la Commission européenne.

"Un peu plus de 150 000 bornes de recharge publiques ont été installées l'année dernière dans toute l'UE (moins de 3 000 par semaine en moyenne), pour atteindre un total de plus de 630 000". Selon la Commission européenne, 3,5 millions de bornes de recharge devraient être installées d'ici 2030. "Atteindre cet objectif nécessiterait l'installation d'environ 410 000 bornes de recharge publiques par an (soit près de 8 000 par semaine), soit près de trois fois le dernier rythme d'installation annuel", ajoute-t-elle.

8 millions de points de recharge seront nécessaires d'ici 2030, selon l'Acea. Pour atteindre cet objectif, il faudrait installer 1,2 million de chargeurs par an (soit plus de 22 000 par semaine), "soit huit fois le dernier taux d'installation annuel".