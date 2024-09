Véhicule électrique: 50 acteurs du secteur demandent le maintien de l'échéance de 2035

(AOF) - Cinquante entreprises du secteur automobile menées par Volvo ont appelé l’Union européenne à maintenir l’interdiction des véhicules thermiques à l’horizon 2035, selon une déclaration adressée à Bloomberg. Elles font valoir que le secteur a besoin de certitude pour investir et atteindre les objectifs de l’UE, mais pas de retour en arrière. « L’électrification est la plus grande mesure que notre industrie puisse prendre pour réduire son empreinte carbone », a déclaré Jim Rowan, PDG de Volvo, filiale du Chinois Geely .

" L'objectif de 2035 est crucial pour aligner toutes les parties prenantes sur ce parcours et assurer la compétitivité européenne", ajoute-t-il.Bloomberg cite Rivian et Uber parmi les signataires de la tribune, et note l'absence de Volkswagen, BMW et Stellantis.