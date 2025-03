Véhicule autonome: Uber s'allie avec Waymo (Google) à Austin

(AOF) - Uber annonce que les habitants d'Austin (Texas) peuvent commander une course dans un véhicule autonome de Waymo, filiale d' Alphabet , sur son application. Dans cette ville texane, les trajets Waymo ne seront disponibles que sur l'application Uber, sans frais supplémentaires. Une fois le véhicule arrivé, les passagers peuvent le déverrouiller, ouvrir le coffre et commencer le trajet à partir de leur application Uber, avec accès à une assistance client 24h/24 et 7j/7. Uber a annoncé début janvier une collaboration avec NVidia dans la conduite autonome.

Uber a également annoncé en septembre 2024 un partenariat stratégique avec le Chinois WeRide, visant à intégrer les véhicules autonomes de WeRide sur sa plateforme, en commençant par les Émirats arabes unis.