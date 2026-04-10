Veeva Systems chute après la rétrogradation de Citi à "neutre" en raison du ralentissement de la croissance à court terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 avril - ** Les actions de la société de technologie de la santé Veeva Systems VEEV.N chutent de 3,94% à $150,89

** Citi rétrograde VEEV de "acheter" à "neutre" et abaisse les prévisions à 176 $ contre 291 $

** La société de courtage estime que 2026 est une " année relativement sans importance ", ce qui expose VEEV à un risque de nouvelles dépréciations multiples en raison du ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires et de l'augmentation des investissements

** Les revenus d'abonnement pourraient tomber sous la barre des 20 % pour la première fois cette année

** VEEV est bien placée dans ses activités commerciales et de R&D, mais n'en est qu'à ses débuts en matière d'IA, avec une possibilité limitée d'accélération de la croissance au cours des 12 prochains mois et peu d'avantages à court terme de l'IA

** Les gains de marge devraient rester limités ou diminuer légèrement, car VEEV ajoute plus d'ingénieurs et absorbe des coûts plus élevés liés à l'IA

** En incluant les mouvements de la séance, VEEV est en baisse de 32,3 % depuis le début de l'année