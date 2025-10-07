Veeva grimpe, TD Cowen passe à « acheter » et relève son objectif de cours à un plus haut sur le marché

7 octobre - ** Les actions de la société de technologie de la santé Veeva Systems VEEV.N augmentent de 1,8 % à 305 $ avant le marché

** La maison de courtage TD Cowen relève la cote de l'action à "acheter" contre "conserver"; elle relève l'objectif de cours à 380 $, soit un plus haut sur le marché, contre 297 $.

** Le nouvel objectif de cours représente une prime de 26,8 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La nouvelle plateforme de Veeva, Vault CRM, gagne du terrain, avec 9 des 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques déjà engagées, loin devant Salesforce CRM.N , selon la société de courtage

** La maison de courtage indique que le partenariat avec IQVIA IQV.N est considéré comme un élément positif majeur, ajoutant qu'il élimine "les incertitudes persistantes et ouvre de nouvelles opportunités", en particulier dans le domaine des logiciels d'essais cliniques

** VEEV est "en train de devenir, si ce n'est déjà, l'acteur dominant" dans le domaine des logiciels de R&D, à l'image de son leadership établi dans le domaine des logiciels commerciaux pour l'industrie pharmaceutique - courtage

** TD Cowen estime que l'évolution vers l'internalisation et les fournisseurs de services fonctionnels représente un "vent arrière séculaire pour VEEV"

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 42 % depuis le début de l'année