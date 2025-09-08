 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Veeva grimpe après que J.P. Morgan l'a relevé à "surpondérer"
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 11:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** Les actions de la société de technologie de la santé Veeva Systems VEEV.N augmentent d'environ 1,4 % à 276,7 $ avant le marché

** J.P. Morgan relève la note de l'action de "neutre" à "surpondérer"; augmente le prix cible à 330 $ contre 290 $

** La société de courtage se dit optimiste quant aux nouvelles opportunités créées par le partenariat de Veeva avec IQVIA IQV.N (anciennement IMS Health et Quintiles) et son utilisation de l'Intelligence Artificielle (IA)

** Le mois dernier, IQVIA et Veeva ont annoncé des partenariats à long terme couvrant à la fois les domaines cliniques et commerciaux, ainsi que la résolution de tous les litiges en suspens

** Veeva est en concurrence avec Salesforce CRM.N et d'autres fournisseurs de logiciels, mais personne n'égale la profondeur de ses produits, en particulier dans les suites CRM Vault, selon la société de courtage

** L'action est notée "achat" en moyenne; le prix médian est de 322 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, VEEV a augmenté d'environ 30 % cette année

Valeurs associées

IQVIA HOLDINGS
187,700 USD NYSE +1,97%
SALESFORCE
250,700 USD NYSE +2,71%
VEEVA SYSTEMS RG-A
273,020 USD NYSE +1,05%
