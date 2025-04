Vaziva annonce la nomination de Marina Germain au poste de CEO

Vaziva, pionnier de la dématérialisation des avantages salariés, a le plaisir d’annoncer l’arrivée de Marina Germain en tant que CEO de la société. Sa prise de fonction est effective depuis le 8 avril 2025. Figure reconnue du secteur des avantages salariés, Marina Germain apporte avec elle plus de 15 ans d’expérience dans le développement commercial et le management d’équipes de haut niveau. Passée par ProwebCE, Comitéo puis Bimpli (groupe BPCE), elle y a structuré et piloté des forces de vente ambitieuses. Elle a ensuite rejoint Swile, où elle a conduit une croissance à trois chiffres en tant que responsable des ventes nationales. Son arrivée s’inscrit pleinement dans la stratégie de croissance de Vaziva : affirmer sa position de leader sur le marché des dotations sociales dématérialisées et accélérer son développement auprès des comités sociaux et économiques (CSE), des administrations et collectivités territoriales sans oublier les entreprises de moins de 50 salariés.