Vaxxel acquiert la lignée cellulaire DuckCelt®-T17 de Transgene pour développer à l'échelle industrielle des vaccins contre des virus respiratoires

Vaxxel SAS, start-up lyonnaise dédiée aux vaccins contre les infections virales respiratoires, annonce l'acquisition de la lignée cellulaire DuckCelt®-T17 auprès de Transgene, au terme d'un protocole d'accord dont les termes sont confidentiels. Transgene devient ainsi actionnaire de Vaxxel. DuckCelt®-T17 est une lignée cellulaire aviaire cultivée en suspension initialement développée et brevetée par Transgene. Elle est permissive pour un panel de différents virus, dont les virus Influenza et le Metapneumovirus humain et a démontré sa capacité de montée en échelle industrielle.