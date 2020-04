Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vauxhall, filiale de PSA, prépare la réouverture de deux sites Reuters • 17/04/2020 à 11:27









VAUXHALL, FILIALE DE PSA, PRÉPARE LA RÉOUVERTURE DE DEUX SITES LONDRES (Reuters) - Vauxhall, filiale britannique de PSA, a annoncé vendredi préparer la réouverture de ses deux sites britanniques sur lesquels elle entend instaurer des mesures de sécurité, prises de température, port du masque et adaptation des horaires notamment. La Grande-Bretagne a annoncé jeudi la prolongation pour trois semaines des mesures de confinement afin d'enrayer la propagation de l'épidémie de COVID-19 et toutes les usines automobiles y sont fermées. Sur le continent, certains constructeurs prévoient toutefois de reprendre leur activité dès la semaine prochaine, à l'image de Toyota qui a programmé un redémarrage progressif de son site d'Onnaing, dans le nord de la France. L'usine d'Ellesmere Port, dans l'ouest de l'Angleterre, et celle de Luton (centre), toutes les deux exploitées par Vauxhall, sont closes depuis la mi-mars. Aucune date n'a été communiquée pour la réouverture des sites britanniques de PSA qui dit évaluer l'évolution de la situation. (Costas Pitas, version française Nicolas Delame)

