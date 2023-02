VATEL DIRECT poursuit sa dynamique de croissance

• Hausse de plus de 20 % des montants collectés en 2022

• 50 projets financés depuis sa création en 2016



Paris le 27 février 2023 – Filiale à 100% de Vatel Capital, la plateforme de financement obligataire participatif annonce avoir levé plus de 66 M€ depuis sa création en 2016.



Malgré la prudence des investisseurs face à un contexte économique et financier incertain, Vatel Direct a maintenu un très bon niveau d’activité en 2022, grâce à une nouvelle année de forte collecte qui s’est élevée à 11,4 M€ en croissance de plus de 20% par rapport à 2021. A fin décembre, les fonds levés par la plateforme depuis sa création en 2016 atteignaient 66,1 M€ sachant que 47,3 M€ ont d’ores et déjà été remboursés. Les sommes collectées ont ainsi permis de financer au total 50 projets durant la même période. Le tout avec un coût du risque faible de 0,81% qui se place parmi les meilleurs du secteur.