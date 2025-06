URW: vers un retrait de la Bourse australienne (ASX) en août information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé jeudi avoir demandé et obtenu son retrait de la Bourse d'Australie (ASX), le groupe d'immobilier commercial invoquant des volumes d'échanges insuffisants.



Dans un communiqué, URW indique que la radiation de ses actions, qui cotaient sur l'ASX depuis 2018, devrait être effective le 27 août, tandis que la négociation de ses 'Chess Depositary Interests' (CDI) devrait, elle, s'interrompre le 25 août.



L'exploitant de centres de shopping indique que les volumes d'échanges quotidiens sur ses actions, ainsi que la liquidité de ses CDI cotés à l'ASX, sont aujourd'hui devenus très faibles.



Dans ce contexte, le groupe estime que les contraintes administratives, les obligations de conformité et les coûts liés au maintien de sa cotation ne servent plus au mieux les intérêts de ses actionnaires.



Suite à ce désenregistrement, les actions Unibail-Rodamco-Westfield resteront cotées sur Euronext Paris, leur principale place de cotation.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 80,5000 EUR Euronext Paris +0,50%