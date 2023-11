Vatel Direct obtient l’agrément PSFP

Paris le 29 novembre 2023 – Vatel Direct annonce l’obtention du nouvel agrément européen délivré par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). La plateforme devient ainsi Prestataire de Services de Financement Participatif (PSFP).

Cet agrément PSFP remplace l’agrément de Conseiller en Investissement Participatif (CIP) depuis le 10 novembre 2023. Grâce à son obtention, Vatel Direct va pouvoir continuer son activité et proposer de nouvelles opportunités d’investissement dans des PME françaises matures cotées et non cotées. Pour rappel, la plateforme Vatel Direct a la particularité de proposer à ses membres des obligations simples amortissables mensuellement, capital et intérêts inclus.



Depuis sa création en 2016, Vatel Direct a réalisé 55 opérations de financement pour plus de 70 M€ et a remboursé, capital et intérêts compris, plus de 58 M€ à ses souscripteurs.