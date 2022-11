VATEL DIRECT boucle sa quarante-neuvième levée de fonds

Paris le 16 novembre 2022 – La plateforme de financement obligataire participatif vient de lever 300.000 € pour le compte de la holding de contrôle du groupe industriel IPI, sous la forme d’obligations simples remboursables avec un taux d’intérêt annuel de 7,5%.



Vatel Direct, la plateforme de financement obligataire participatif de Vatel Capital, a bouclé avec succès sa quarante-neuvième levée de fonds en récoltant 300.000 € pour le compte de la société holding LK Hydraulics, qui détient 93,2 % du groupe industriel IPI.

Basé en Europe, en Afrique du Sud et en Asie, ce dernier est spécialisé dans le design, la conception et la commercialisation de pompes, valves et connecteurs mécaniques. Ces domaines d’activité sont le transport de l’eau, la production d’énergie électrique, l’industrie pharmaceutique, la chimie, le pétrole et le gaz.

Après avoir déjà fait appel à deux reprises à la plateforme Vatel Direct en 2017 et 2019, LK Hydraulics a souhaité cette fois lever des fonds pour réorganiser le contrôle de son capital et racheter la participation d’actionnaires minoritaires pour un montant total de 535.000 €.