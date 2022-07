Vatel Capital rembourse son 9ème FCPI affichant une performance positive hors avantage fiscal

Paris, le 1er juillet 2022 – Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l’investissement au capital de PME cotées et non cotées, annonce le remboursement final du FCPI Dividendes Plus n°5.

Ce fonds, constitué en 2016, a contribué au financement d’une vingtaine de PME innovantes, sélectionnées notamment suivant des critères de maturité, de rentabilité, de potentiel de développement et sur leur capacité à verser des dividendes.

Le fonds Dividendes Plus n°5 a notamment profité de ses investissements dans des sociétés cotées, qui ont connu un beau parcours. Pami elles, on peut citer Novacyt, spécialiste du diagnostic in vitro et moléculaire, Valbiotis, une société française œuvrant pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques ou encore Lexibook, leader de la conception et de la commercialisation de produits électroniques de poche grand public.

Au terme de son remboursement et malgré la période de crise économico-sanitaire, le fonds affiche une excellente performance de 48,61%, hors avantage fiscal. Pour rappel, la souscription au FCPI Dividendes Plus n°5 en 2016 ouvrait droit à une réduction au choix, soit de 50 % au titre de l’ISF, soit de 18 % au titre l’impôt sur le revenu en contrepartie d’une durée de blocage de 6 ans.