Vatel Capital rembourse son 8ème FCPI affichant une performance positive hors avantage fiscal

- Le FCPI Dividendes Plus n°4 a enregistré une performance de 13,69 % depuis sa création



Paris, le 5 octobre 2021 – Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l’investissement au capital de PME cotées et non cotées, annonce le remboursement final du FCPI Dividendes Plus n°4.



Ce fonds, constitué en 2015, a contribué au financement d’une vingtaine de PME innovantes, sélectionnées notamment suivant des critères de maturité, de rentabilité, de potentiel de développement et sur leur capacité à verser des dividendes.

Parmi les plus belles histoires de croissance du fonds Dividendes Plus n°4, on peut citer Vexim, qui a développé un implant vertébral révolutionnaire et a fait l’objet d’une OPAS initiée par Stryker Corporation, leader mondial dans le domaine de la technologie médicale. Mais aussi la société montpelliéraine Oceasoft, spécialisée dans la conception et la fabrication de capteurs intelligents et connectés pour l’industrie, qui s’est rapprochée du groupe américain Dickson.

Au terme de son remboursement et malgré la période de crise économico-sanitaire, le fonds affiche une performance de 13,69%, hors avantage fiscal.