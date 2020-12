Communiqué de presse



Vatel Capital rembourse le FIP Corse Kallisté Capital n°3 avec une performance de plus de 5% hors fiscalité



- Une performance de 6,53 % hors avantage fiscal, +56,53 % avantage fiscal inclus



- Troisième FIP Corse remboursé



Paris, le 10 décembre 2020 - Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l'investissement dans les PME cotées et non cotées, annonce le remboursement final du FIP Corse Kallisté Capital n°3.

Ce véhicule a permis aux souscripteurs de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 50 % du montant de leur souscription en 2011. A son terme, le fonds Kallisté Capital n°3 affiche une performance positive de 6,53% hors avantage fiscal et de 56,53% avantage fiscal inclus.

Créé en 2010, ce FIP a contribué au financement de 15 PME exerçant leur activité exclusivement en Corse, principalement dans le cadre d'opérations de capital développement et de capital transmission. Ces mêmes entreprises opèrent dans les secteurs du tourisme, des énergies renouvelables, de la santé, des services aux entreprises et à la personne, de l'agro-alimentaire et de la distribution spécialisée.