Vatel Capital rembourse le FIP Corse Kallisté Capital n°2 avec une performance de près de 10% hors fiscalité

Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l'investissement dans les PME cotées et non cotées, annonce le remboursement final du FIP Corse Kallisté Capital n°2. La liquidation du fonds intervient après un premier remboursement partiel de 60 euros en fin d'année 2018.Ce véhicule a permis aux souscripteurs de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 50 % du montant de leur souscription. A son terme, le fonds Kallisté Capital n°2 affichera une performance de 9,63% hors avantage fiscal et de 59,63% avantage fiscal inclus. Il s'agira de la meilleure performance jamais réalisée par un FIP Corse, tous acteurs confondus.Ce fonds, constitué en 2009, a contribué au financement de PME exerçant leur activité exclusivement dans des établissements situés en Corse, principalement dans le cadre d'opérations de capital développement et de capital transmission, notamment dans le tourisme, les énergies renouvelables, la santé, les services aux entreprises et à la personne, l'agro-alimentaire et la distribution spécialisée.Onze fonds remboursés depuis l'origineAvec la liquidation du FIP Corse Kallisté Capital n°2, Vatel Capital aura ainsi procédé au remboursement de onze fonds fiscaux. La société de gestion entend poursuivre sa politique de gestion en faveur des souscripteurs de ses fonds. Début décembre, les souscripteurs du FIP Corse Kallisté Capital n°3 ont reçu un premier versement de 50 euros par part A.