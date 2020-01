Vatel Capital primé au Palmarès des Fournisseurs de Gestion de Fortune dans la catégorie Capital-investissement

Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l'investissement dans les PME cotées et non cotées, a le plaisir d'annoncer avoir été récompensée à l'occasion de la 27ème édition du Palmarès des Fournisseurs organisé par le magazine Gestion de Fortune.



Vatel Capital a obtenu la 2e place dans la catégorie Capital-investissement, suite à une enquête quantitative et qualitative menée auprès de 4 500 conseillers en gestion de patrimoine indépendants répartis sur toute la France.



La qualité du travail de l'équipe de Vatel Capital est régulièrement récompensée par le marché.

- En mars 2017, Vatel Capital a été élu 3ème société préférée des CGPI dans la catégorie "Capital-Investissement" du journal Investissements Conseils.

- En janvier 2016 et 2017, Vatel Capital a été noté 4 étoiles par Gestion de Fortune pour sa qualité de service.

- En 2015 et en 2018 le FCP Vatel Flexible a obtenu le Lipper Fund Award.

- En 2011, Vatel Capital a été élue société de gestion de portefeuille la plus dynamique, dans la catégorie « non coté » des Tremplins Morningstar.