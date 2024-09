Vatel Capital lance son premier fonds de dettes à destination des PME

(AOF) - Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l’investissement dans les PME françaises et les actifs réels, annonce la création de Vatel Rendement PME, un FCPR dédié à l’investissement obligataire dans des entreprises matures et rentables.

L'objectif du fonds sera d'investir, sur une durée de placement recommandée minimum de 5 ans, directement et indirectement dans des entreprises, en phase de développement et disposant d'un potentiel de croissance grâce à la mise en œuvre d'innovations de toutes natures et notamment appliquées aux produits, aux processus industriels, au marketing.

Vatel Rendement PME investira notamment dans les petites et moyennes entreprises axées principalement vers une clientèle entreprise et positionnée sur tous les pans de l'économie selon la répartition suivante : 55% en obligations convertibles cotées et non cotées (ratio minimum de 50%), dont 35% en obligations convertibles non cotées (Vatel Direct) et 20% en obligations convertibles cotées ; 20% en obligations simples non cotées (Vatel Direct) ; 25% en OPCVM monétaire et obligataire ou obligation corporate.