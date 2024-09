Vatel Capital lance son premier fonds de dettes à destination des PME

Paris, le 3 septembre 2024- Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l’investissement dans les PME françaises et les actifs réels, annonce la création de Vatel Rendement PME, un FCPR dédié à l’investissement obligataire dans des entreprises matures et rentables.



Dans un contexte où le besoin en financement des PME est fragilisé par la remontée des taux d’intérêt, les remboursements effectifs de PGE, une certaine frilosité des banques à prêter notamment en raison des règles prudentielles (Bâle III, IV...), les solutions de financement alternatives aux circuits traditionnels deviennent clés afin de soutenir la création de valeur et le développement de nos PME, indispensables au tissu économique du quotidien. Selon l’INSEE, les 159 000 PME françaises représentent plus de 4 millions d’emplois, plus de 22% de la valeur ajoutée créée en France et 16% du PIB français. Cette situation de réduction de l’offre de crédit explique en partie l’augmentation constante du nombre d’émissions d’obligations simples ou convertibles de la part des PME.