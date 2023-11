Vatel Capital : La SC Terres Invest est désormais référencée dans les contrats d’assurance vie distribués par BoursoBank : Boursorama Vie et Ex-Direct Vie

Paris, le 7 novembre 2023 – Vatel Capital annonce le référencement de la SC Terres Invest, premier véhicule d’investissement en foncier agricole éligible à l’assurance vie, dans les contrats Boursorama Vie et Ex-Direct Vie, de BoursoBank , assurés par Generali Vie, et ce, sans frais d’entrée.



Lancée en juin 2023, la SC Terres Invest est une société civile à capitale variable, qui, par l’acquisition et la mise à bail de terres agricoles françaises, contribue à favoriser l’installation de jeunes agriculteurs, mais aussi à restructurer et à agrandir les exploitations agricoles existantes en recherchant de meilleures performances environnementales.



La SC Terres Invest investira 70 à 90 % de son actif dans les terres agricoles françaises. Cela recouvre principalement l’acquisition, la propriété́, l’administration, la gestion, et la mise à bail de terres exploitables en France en vue de favoriser l’accès au foncier agricole aux exploitants. Les 10 à 30% restant du portefeuille seront placés sur des valeurs mobilières liquides et sécuritaires afin d’assurer la liquidité du fonds avec une valeur liquidative exerçable tous les quinze jours.