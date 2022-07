Vatel Capital finance deux nouveaux projets en Corse

Paris, le 12 juillet 2022 – Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans le financement des PME cotées et non cotées, annonce deux investissements pour un montant total de 3,9 M€ au travers de ses FIP Corses dans le développement d’un parc d’aventure à Ajaccio et dans un commerce de bouche à Grosseto-Prugna



Pionnière des FIP corses et forte de son expertise en matière de financement de PME dans le tourisme, l’un de ses secteurs de prédilection, Vatel Capital renforce sa présence sur l’île de Beauté via deux opérations structurantes au travers de ses fonds Kallisté Capital n°9, 10, 11, 12, 13 et 14 :

• Développement d’un parc d’aventure à Ajaccio

L’objectif de cet investissement de 3,3 M€ est de financer l’acquisition du foncier et les travaux nécessaires à la création d’un parc d’aventure de type Accrobranche d’une surface initiale d’environ 8 hectares dans la région d’Ajaccio. Le projet prévoit également la construction d’un parc de stationnement d’une superficie de deux hectares, destiné aux clients du parc et aux promeneurs.

• Investissement dans un commerce de bouche en Corse du Sud

Le projet consiste à financer la transmission d’un des associés qui exploite une boucherie située dans un centre commercial dynamique de Corse du Sud. Ce commerce de bouche est réputé pour ses produits de qualité : viande normale et maturée, rôtisserie, plats faits maison, huiles d’olive, confitures et vins corses.