Vatel Capital crée un fonds avec la Banque des Territoires en Corse

Dans le cadre de ses actions menées en faveur du tourisme sur les territoires, la Banque des Territoires participe aux côtés de Vatel Capital à la création d’un fonds d’investissement de 10,7 M€ en faveur du développement de l’offre d’hébergement touristique en Corse.

Cette opération permettra à termes le financement de plusieurs projets répartis sur tout le territoire insulaire. La Banque des Territoires contribue à hauteur de 4,5 M€ en fonds propres dans le fonds.

Le Fonds KALLISTE interviendra aux côtés de professionnels du tourisme en Corse pour les accompagner dans la valorisation de leurs offres d’hébergements afin de répondre au nouveau besoin de la clientèle mais aussi pour leur permettre de relever les défis de la transition énergétique et écologique.

Le tourisme reste l’un des atouts majeurs de l’île. La Banque des Territoires, grâce à son engagement, espère contribuer à renforcer et à améliorer l’offre touristique sur le territoire, tout en assurant sa durabilité d’un point de vue environnemental, en diminuant son empreinte énergétique et écologique. En effet, ses interventions s’inscrivent dans des logiques vertueuses pour l’environnement, afin de rendre les territoires toujours plus durables.