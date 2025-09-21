Vatel Capital annonce le référencement du FCPR Vatel Rendement PME dans les contrats d’assurance-vie de BoursorBank, assurés par Generali

Vatel Capital annonce le référencement de son FCPR Vatel Rendement PME dans les contrats d’assurance-vie « Boursorama Vie » et « Ex Direct Vie » de BoursoBank (Generali), permettant aux clients d’accéder facilement à l’investissement obligataire dans les PME françaises.

Dans un contexte de financement tendu pour les PME, le fonds cible des entreprises en croissance rentable, innovantes et présentes dans tous les secteurs économiques.



La stratégie d’allocation est la suivante :



55 % en obligations convertibles (cotées et non cotées)



20 % en obligations simples non cotées



25 % en supports monétaires et obligataires



Accessible dès 1 000 €, le fonds propose une valorisation bimensuelle, sans période de souscription fermée, et un objectif de performance de 6 % net annualisé (non garanti). Il bénéficie d’une fiscalité avantageuse après 5 ans de détention.



Principaux risques : perte en capital et risque de taux.

Frais annuels maximum : 2,62 % (Part A).



Vatel Capital, société de gestion indépendante agréée par l’AMF (500 M€ d’actifs sous gestion), accompagne les PME françaises cotées et non cotées et investit dans de nombreux secteurs, notamment santé, énergies renouvelables et services aux entreprises.