Vatel Capital annonce la création de Terres Invest

(AOF) - Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l’investissement dans les PME françaises et les actifs réels, annonce la création de Terres Invest, une société civile disponible en tant qu’unité de compte dans les contrats d’assurance-vie, contrats de capitalisation et PER. Il s'agit d'une société à capitale variable, qui, par l’acquisition de terres agricoles, contribue à favoriser l’installation de jeunes agriculteurs, mais aussi à restructurer et à agrandir les exploitations agricoles existantes en recherchant de meilleures performances environnementales.

Terres Invest investit 70 à 90% de son actif net dans les terres agricoles.

Cela recouvre principalement l'acquisition, la prise à bail, la propriété́, l'administration, la gestion, l'exploitation par bail, ou encore la location de tous biens et droits mobiliers ou immobiliers, en vue de favoriser l'accès au foncier agricole.

Les 10 à 30% restant du portefeuille sont placés sur des valeurs mobilières afin d'assurer une liquidité minimum du fonds. C'est-à-dire sur des supports diversifiés, de type obligations d'entreprises, OPCVM ou FIA monétaires et obligataires, certificats de dépôt, et des bons du Trésor.

Référencée au sein des contrats d'assurance vie comme une unité de compte, Terres Invest permet ainsi aux investisseurs de concourir au développement durable des zones rurales en France tant d'un point de vue économique et social et qu'environnemental.

Le tout en proposant une perspective de revenus réguliers et de plus-value à long terme sur un patrimoine foncier constitué de terres agricoles localisées principalement en France mais aussi dans tous les états membres de l'OCDE.