VAST Data, soutenu par Nvidia, évalué à 30 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

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VAST Data a déclaré mercredi qu'elle était évaluée à 30 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, multipliant par plus de trois son chiffre d'affaires depuis 2023, grâce à l'intérêt marqué pour les entreprises qui construisent l'infrastructure nécessaire à l'intelligence artificielle.

La société basée à New York, qui est soutenue par Nvidia, a déclaré que le tour de table de série F lui a rapporté environ 1 milliard de dollars en capital primaire et secondaire, et qu'il a été mené par Drive Capital et Access Industries.

Les investisseurs existants, dont Fidelity Management & Research Company, NEA et Nvidia, ont également participé à ce tour de table, ainsi que de nouvelles parties.

L'adoption rapide de l'IA a alimenté la demande de centres de données, de semi-conducteurs, de capacité cloud et de calcul haute performance nécessaires pour former et exécuter des modèles de plus en plus complexes, suscitant l'intérêt des investisseurs pour les fournisseurs d'infrastructures qui soutiennent l'écosystème.

VAST Data, fondée en 2016, construit des logiciels qui aident les entreprises à stocker et à traiter de grands volumes d'informations utilisés pour former et faire fonctionner des systèmes d'intelligence artificielle.

La société, qui compte parmi ses clients xAI d'Elon Musk et CoreWeave CRWV.O ainsi que l'armée de l'air américaine, entre autres, a été évaluée à 9,1 milliards de dollars en 2023.

"La plateforme VAST est une technologie habilitante clé pour les initiatives d'infrastructure d'IA de prochaine génération - fournissant une architecture de données moderne et flexible pour les applications d'IA générique et les flux de travail agentiques", a déclaré Larry Feinsmith, directeur général et responsable de la stratégie technologique mondiale, de l'innovation et des partenariats chez JPMorgan Chase.

Le produit principal de la dernière levée de fonds sera utilisé pour étendre la présence mondiale de VAST Data, renforcer les partenariats et poursuivre les transactions stratégiques afin d'élargir sa plateforme technologique.

En novembre, la société a signé un accord commercial de 1,17 milliard de dollars avec le fournisseur de services en nuage CoreWeave, étendant ainsi leur partenariat existant.