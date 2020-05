Varenne Capital signe les PRI

(NEWSManagers.com) -

La societé de gestion française Varenne Capital Partners a signé, ce 28 avril, les Principes pour l' investissement responsable (PRI), peut-on lire sur le site de l'initiative.

La firme de stock picking gérait 1,6 milliard d'euros fin 2019. Outre la France, elle est présente notamment en Allemagne et en Suède, ainsi qu'en Asie via un partenariat avec le singapourien Alternative Capital Enterprises Pte Ltd.