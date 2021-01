Varenne Capital franchit les 2Md€ sous gestion

(NEWSManagers.com) - Varenne Capital Partners a franchi fin 2020 les 2 milliards d' euros d' encours sous gestion, à 2,1 milliards d' euros, a annoncé David Wierzba, directeur du développement de la société, au cours de sa conférence annuelle. Et ce, grâce à une collecte nette de 270 millions d' euros réalisée dans le courant de l' année marquée par la crise du coronavirus. Son fonds phare Varenne Valeurs a dépassé le milliard d' euros d' encours.

En 2019, Varenne avait enregistré des souscriptions nettes de 410 millions d' euros. Et au 16 janvier 2020, ses encours s' établissaient à 1,67 milliard d' euros. La boutique française avait passé la barre du milliard d' euros d' encours pour la première fois en 2018. Varenne a été fondée en 2003 par Marco Sormani et Giuseppe Perrone. Sa gestion repose sur plusieurs axes. Le socle de gestion est la poche " long equity" . S' ajoutent à cela trois stratégies de décorrélation et de couverture : le " short equity" , les fusions et acquisitions et les couvertures contre les risques extrêmes.

En 2020, Varenne Capital a continué à recruter pour accompagner son développement. Sarah Ksas et Bo Huang ont rejoint la société. La première travaillera à la conformité et la seconde au marketing produits. " Un nouveau DSI va nous rejoindre prochainement " , annonce David Mellul, managing director de Varenne Capital.

La société a aussi élargi ses partenariats de commercialisation. Elle a passé un accord avec Galileo Securities pour vendre ses fonds aux Etats-Unis, dans le sillage de son enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Désormais, " la société a des forces commerciales à Paris, Bruxelles, Tokyo, Londres et New York " , se félicite David Mellul.