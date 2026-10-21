Vår Energi : baisse du bénéfice net au 3e trimestre 2026 malgré la hausse du dividende

Vår Energi cède 0,11% à la Bourse d'Oslo ce mercredi. Le titre du producteur norvégien de pétrole et de gaz nature est pénalisé par ses résultats décevants au 3e trimestre 2026. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 3,567 milliards de dollars, soit une baisse de 152 MUSD par rapport au 2e trimestre. Ce repli s'explique principalement par la diminution des revenus issus du pétrole brut et des liquides de gaz naturel, partiellement compensée par la hausse des revenus gaziers.

Repli des volumes et pression fiscale sur les résultats

Les volumes vendus ont baissé de 2% sur ce 3e trimestre pour s'établir à 34,8 millions de barils d'équivalent pétrole (mmboe), en raison du calendrier des enlèvements (planning de chargement et d'enlèvement physique de la production aux terminaux d'expédition). Le prix réalisé du pétrole brut a chuté de 6% à 103 USD par baril équivalent pétrole (bep), tandis que celui du gaz a progressé de 19% pour atteindre 108 USD par bep.

Les coûts de production au 3e trimestre se sont élevés à 426 MUSD, soit une diminution de 83 MUSD par rapport au trimestre précédent. Le coût moyen de production par baril extrait s'est légèrement replié à 11,1 USD par bep sur le trimestre, contre 11,2 USD par bep au trimestre précédent.

Les dépenses d'exploration ont augmenté à 41 MUSD au 3e trimestre (contre 33 MUSD au trimestre précédent), en raison de la découverte non commerciale du puits Lakris. Les dotations aux amortissements se sont établies à 818 MUSD, restant stables par rapport au trimestre précédent. La perte de change nette s'est élevée à 37 MUSD sur le trimestre. La société a changé sa monnaie fonctionnelle le 1er juin 2026, passant de la couronne norvégienne (NOK) au dollar américain (USD).

Le résultat avant impôts du 3e trimestre s'est élevé à 2,094 MdsUSD, contre 2 419 MdsUSD au trimestre précédent. La charge d'impôt sur le revenu s'est établie à 1,79 MdsUSD sur le trimestre, en hausse de 210 MUSD par rapport au trimestre précédent. Le taux effectif d'imposition pour le trimestre est ressorti à 85%, nettement au-dessus du taux marginal d'imposition de 78%. Cette hausse est principalement attribuable aux effets de change. En conséquence, le résultat net sur ce 3e trimestre a baissé de 535 MUSD en glissement trimestriel pour s'élever à 304 MUSD.

Un EBITDA solide et une trésorerie sous pression

L'Ebitda s'élève à 3,03 MdsUSD contre 1,73 MdUSD il y a un an à la même période. "L'EBITDA a dépassé les 3 MdsUSD, soit 200 MUSD de plus que nos estimations, s'alignant sur le consensus Bloomberg", explique ING.

Le flux de trésorerie disponible (FCF) a en revanche chuté à 758 MUSD sur le trimestre, contre 1,395 MdUSD au trimestre précédent. Cette baisse s'explique principalement par la diminution de la trésorerie générée par l'activité opérationnelle et par la hausse des dépenses d'investissement (Capex). Le ratio de couverture des Capex s'est établi à 2,1 au 3e trimestre, en baisse par rapport au ratio de 3,2 enregistré au trimestre précédent.

Des objectifs annuels confirmés et un dividende revalorisé

Côté perspectives, pour l'ensemble de l'année 2026, l'objectif de production de la société se situe autour de 390 000 barils d'équivalent pétrole par jour.

Elle prévoit des dépenses d'investissement de développement comprises entre 2,5 et 2,7 MdsUSD, des dépenses d'exploration entre 250 et 300 MUSD et des dépenses dédiées au démantèlement d'environ 200 MUSD. Le coût de production devrait s'établir à environ 11 USD par bep en 2026.

Malgré le ralentissement du trimestre, Vår Energi s'appuie sur une structure financière solide pour rémunérer ses actionnaires. Sa politique à long terme du groupe vise la distribution de 25 à 30% du flux de trésorerie de l'activité opérationnelle (CFFO) après impôts sur l'ensemble du cycle.

Sur ce point, ING met en avant la hausse du dividende trimestriel, porté à 400 MUSD au 3e et 4e trimestre 2026 contre 350 MUSD au 1er et 2e trimestre 2026 et contre 300 MUSD par trimestre sur l'ensemble de l'exercice 2025. "Bien que la direction qualifie ces 50 millions de dollars supplémentaires de dividende exceptionnel, nous estimons que ce niveau de distribution supérieur est pérenne, soutenu par l'acquisition de Blue Nord (compagnie pétrolière et gazière indépendante en Norvège, cotée à la Bourse d'Oslo). Cette transaction marque le premier déploiement de Vår hors de Norvège, en s'implantant au Danemark, et portera sa production à 450 000 barils par jour, en faisant ainsi le premier producteur indépendant d'Europe", précise la banque d'affaires.

En outre, afin de garantir un accès continu au capital à un coût compétitif, le maintien d'une notation de crédit en catégorie d'investissement constitue une priorité pour Vår Energi. A ce titre, la société vise un ratio dette financière nette sur EBITDAX inférieur à 1,3x sur l'ensemble du cycle.