Vantiva: résultats semestriels en rouge, objectifs annuels confirmés information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 12:37









(Zonebourse.com) - Au premier semestre 2025, Vantiva enregistre une perte nette de 295 ME, en forte dégradation par rapport aux -167 ME du 1er semestre 2024, en raison d'un impact exceptionnel de -214 ME lié à la cession des activités Supply Chain Solutions. Hors éléments non récurrents, le résultat net des activités poursuivies s'améliore toutefois de 43,8 %, à -81 ME.



L'EBITDA ajusté bondit à 64 ME contre 22 ME un an plus tôt, porté par la progression du haut débit et les synergies liées à l'intégration des activités CPE (équipements chez le client) de CommScope. Le FCF, après intérêts, impôts et coûts de restructuration, s'élève à 91 ME, contre 22 ME un an auparavant.



Le chiffre d'affaires progresse de 8,0 % à 861 ME, grâce à la forte croissance du segment Haut Débit (+28 %), qui compense le recul des activités Vidéo et Diversification (chacune -20 %).





Tim O'Loughlin, directeur général, souligne que ' les résultats du premier semestre 2025 confirment la réussite de l'intégration de l'activité CPE et le succès du plan plus large de transformation ', tout en rappelant un environnement toujours compétitif.



Vantiva confirme ses objectifs annuels, avec un EBITDA ajusté attendu au-delà de 150 ME et un FCF positif.





