Communiqué de Presse

Vantiva lance Vantiva Smart Storage, la première solution SaaS IoT complète pour le secteur du self-stockage

Le Smart Storage de Vantiva offre aux propriétaires et aux gestionnaires de centres de stockage une solution matérielle et logicielle intégrée, conçue pour générer de nouvelles sources de revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle .

Atlanta – Le 5 septembre 2023 - Vantiva (Euronext Paris: VANTI), anciennement connue sous le nom de Technicolor, leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et de solutions innovants qui connectent les personnes et les entreprises du monde entier aux contenus et aux services qu'elles aiment, a annoncé aujourd'hui le lancement de Vantiva Smart Storage , la première solution complète de logiciel en tant que service dédié au Wi-Fi et à l’ Internet des objets (IoT), pour le secteur du self-stockage. Conçue pour transformer les installations de self-stockage en espaces intelligents, cette solution s'appuie sur le leadership de Vantiva dans le secteur de la connectivité réseau, pour permettre aux propriétaires et exploitants de centres de stockage d'offrir une expérience moderne, efficace et centrée sur le client, tout en stimulant leur croissance et leur rentabilité. Le marché du self-stockage est le premier point d'entrée stratégique de Vantiva dans les solutions verticales intelligentes. Il existe aux États-Unis plus de 50 000 installations de self-stockage, avec un chiffre d'affaires annuel qui atteint 40 milliards de dollars, une marge bénéficiaire moyenne de 41 %, selon le rapport Neighbor 2022 Self-Storage Industry Statistics.

La solution Smart Storage de Vantiva est simple à déployer et à gérer. Cette plateforme, entièrement personnalisable et évolutive, intègre des appareils et des sous-systèmes connectés tiers, tout en prenant en charge de multiples protocoles de communication. S'appuyant sur l'analyse de données, cette solution avancée intègre des silos technologiques divers et fournit des informations exploitables pour répondre aux besoins uniques du secteur du self-stockage, y compris l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, qui se traduit par une réduction des coûts, des risques et des responsabilités pour les propriétaires et les exploitants de centres de stockage.

"Le secteur du self-stockage connaît une mutation technologique motivée par l'intérêt croissant des clients de la génération Z, férus de technologie et à court d'espace, qui attendent une intégration transparente de la technologie et des applications", a déclaré Reza Raji, Directeur exécutif de la division Espaces Intelligents de Vantiva. "Les propriétaires et les opérateurs de centres de stockage doivent s'adapter à cette nouvelle clientèle émergente avec des services de locations de box en ligne, du libre-service et de la gestion de site à distance. Cependant, tout cela repose sur la garantie d'une connectivité robuste et fiable à l'échelle du site, car c'est l'épine dorsale de toute solution IoT."

Forte de ses décennies d'expérience dans la connexion des foyers et des entreprises à travers le monde, la solution Smart Storage de Vantiva offrira une solution complète, indépendante des fournisseurs et des technologies. De la conception au déploiement et à l'assistance, cette solution aidera les propriétaires et les opérateurs de centres de stockage à faire évoluer leur clientèle vers une génération plus jeune de locataires et à offrir une expérience améliorée aux clients existants.

Le Vantiva Smart Storage présente quatre avantages principaux pour les propriétaires et les exploitants de centres de stockage:

Une connectivité internet robuste au plus haut standard international : La solution Vantiva offre une connectivité fiable pour une couverture de l'ensemble du site, des capacités de mise en réseau sures et des répéteurs faciles à installer, qui s'adaptent à toutes les tailles d'entreprise.

La solution Vantiva offre une connectivité fiable pour une couverture de l'ensemble du site, des capacités de mise en réseau sures et des répéteurs faciles à installer, qui s'adaptent à toutes les tailles d'entreprise. Gestion et surveillance des biens à distance et en toute sécurité : Vantiva propose une plateforme logicielle qui intègre entièrement les appareils et la connectivité, et permet aux utilisateurs de surveiller à distance et en toute sécurité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, leurs biens les plus précieux, grâce notamment à un système d’alertes.

Vantiva propose une plateforme logicielle qui intègre entièrement les appareils et la connectivité, et permet aux utilisateurs de surveiller à distance et en toute sécurité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, leurs biens les plus précieux, grâce notamment à un système d’alertes. Création de nouvelles efficacités opérationnelles : La plateforme de Vantiva permet aux opérateurs de sites d'automatiser les interactions et les transactions avec les clients, ce qui facilite l'approvisionnement et la configuration optimisées des unités.

La plateforme de Vantiva permet aux opérateurs de sites d'automatiser les interactions et les transactions avec les clients, ce qui facilite l'approvisionnement et la configuration optimisées des unités. Une expérience locataire entièrement personnalisable pour une offre hautement différenciée : Vantiva fournit une solution complète d’un bout à l’autre de la chaîne, avec en point d’orgue une application conçue pour le consommateur final. Les locataires peuvent accéder à distance à leur lieu de stockage et le surveiller grâce à des caméras, en contrôler la température, l'humidité et d'autres paramètres environnementaux.

Cette solution est le dernier développement en date dans le cadre de l'engagement de Vantiva à fournir des technologies ouvertes et innovantes aux leaders de chaque industrie dans le monde entier. L'objectif ultime est de permettre aux entreprises d'offrir à leurs utilisateurs finaux une connectivité fluide et des expériences premium en créant les meilleures solutions du marché et en s'associant avec les entreprises les plus innovantes de l'écosystème de l’IoT.

L'équipe Smart Spaces de Vantiva participera au salon de la Self-Storage Association au MGM Grand à Las Vegas, du 5 au 8 septembre. Rendez-vous sur le site Vantiva Smart Spaces pour prendre rendez-vous.

Suivez Vantiva Smart Spaces sur LinkedIn pour rester informé des événements, activités et annonces de Vantiva Smart Spaces.

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Les actions Vantiva sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI).

Vantiva, auparavant connue sous le nom de Technicolor, a son siège à Paris, en France. Société indépendante, elle est un leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et solutions innovants qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment – que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. Vantiva s'est également forgé une solide réputation dans l'optimisation des performances de la supply chain en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution de commandes et la distribution. Présente sur le continent américain, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA, Vantiva est reconnue comme un partenaire stratégique par des entreprises de premier plan dans diverses industries, notamment celles des opérateurs télécoms, des éditeurs de logiciels et des créateurs de jeux vidéo, et ce depuis plus de 25 ans. Les relations du groupe avec l'industrie du film et du divertissement remontent elles à plus de 100 ans, grâce à la fourniture de solutions globales à ses clients.

Vantiva s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable dans tous les aspects de ses activités.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et Twitter .

Contacts

R elations presse Vantiva Image 7 pour Vantiva

press.relations@vantiva.com vantiva.press@image7.fr

Pièce jointe