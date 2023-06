Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vantiva: la cybersécurité de F-Secure va être pré-intégrée information fournie par Cercle Finance • 23/06/2023 à 16:02









(CercleFinance.com) - Vantiva a annoncé vendredi que ses routeurs et passerelles domestiques allaient intégrer l'application de cybersécurité du finlandais F-Secure afin de protéger leurs utilisateurs contre d'éventuelles cybermenaces.



L'ex-Technicolor indique que le fournisseur de logiciels de cybersécurité a rejoint son programme de partenaires 'Hero', apportant avec lui sa solution de sécurité domestique connectée F-Secure Sense.



Cette solution sera pré-intégrée dans les box Internet les plus récentes de Vantiva, ce qui permettra un déploiement aisé pour les fournisseurs de services réseau, explique le groupe.



Les opérateurs auront aussi la possibilité d'améliorer leur offre de sécurité avec l'application F-Secure Total, qui protège les téléphones mobiles et les ordinateurs portables en dehors de la maison.



Cette offre comprend la protection des produits connectés, la protection de l'identité, la gestion des mots de passe et le VPN.



Vantiva dit compter plus de 300 clients dans le monde, ce qui signifie qu'environ 10 millions de foyers sont équipés de ses box.





Valeurs associées VANTIVA Euronext Paris -0.72%