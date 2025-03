Communiqué de Presse

Vantiva dévoile Condor 5G, une passerelle 5G fixe innovante compatible Wi-Fi 7

Barcelone, Espagne – Le 3 mars 2025 – Vantiva (Euronext Paris: VANTI) , leader mondial des technologies de connectivité, annonce le lancement officiel du Condor 5G, une passerelle domestique FWA (accès fixe sans fil), lors du Mobile World Congress 2025. Cette plateforme avancée et innovante est conçue pour offrir une connectivité 5G en intérieur d'une qualité exceptionnelle, rivalisant avec les performances des équipements extérieurs. Destiné aux foyers et entreprises en quête d’une connectivité haut débit sans fil, le Condor 5G s’appuie sur les modèles précédents, Cobra 5G et Falcon 5G, et améliore l’expérience Wi-Fi en intérieur grâce à des innovations technologiques et un design durable.

Des performances optimisées pour une connectivité sans fil avancée

L’essor des déploiements FWA peut entraîner une saturation des réseaux cellulaires, notamment sur les bandes de fréquences basses. Pour pallier ces défis d’efficacité spectrale tout en optimisant les performances, les ingénieurs de Vantiva ont intégré plusieurs innovations clés dans le Condor 5G :

Conception optimisée pour une installation près des fenêtres : Le Condor 5G est pensé pour améliorer la réception 5G lorsqu’il est placé près d’une fenêtre. Son design discret et épuré permet une intégration harmonieuse dans tous les environnements intérieurs, tout en facilitant un positionnement optimal.

Le Condor 5G est pensé pour améliorer la réception 5G lorsqu’il est placé près d’une fenêtre. Son design discret et épuré permet une intégration harmonieuse dans tous les environnements intérieurs, tout en facilitant un positionnement optimal. Système d'antennes Indoor5G™ 180° : Équipé de jusqu'à 8 antennes, incluant des amplificateurs brevetés pour la connectivité sur les bandes moyennes (2,5-4,2 GHz), ce système offre un gain pouvant atteindre 11 dBi avec un rendement élevé. Conçu par l’équipe antennes de Vantiva, il permet une meilleure utilisation du spectre 5G, élargit la couverture des stations de base et contribue à éviter la congestion du réseau.

Équipé de jusqu'à 8 antennes, incluant des amplificateurs brevetés pour la connectivité sur les bandes moyennes (2,5-4,2 GHz), ce système offre un gain pouvant atteindre 11 dBi avec un rendement élevé. Conçu par l’équipe antennes de Vantiva, il permet une meilleure utilisation du spectre 5G, élargit la couverture des stations de base et contribue à éviter la congestion du réseau. Technologie RuralBoost™ : Cette innovation optimise la réception des signaux sur les bandes basses, lorsque le réseau l’exige, afin de réduire la pression sur cette partie critique du spectre.

Cette innovation optimise la réception des signaux sur les bandes basses, lorsque le réseau l’exige, afin de réduire la pression sur cette partie critique du spectre. Capacité 8Rx : Grâce à 8 antennes de réception, le Condor 5G garantit une couverture étendue et une fiabilité accrue, notamment dans des environnements où les obstacles physiques ou la distance peuvent limiter la connectivité. Il prend en charge la réception 8Rx sur les bandes n38, n41, n77 et n78.

« Nous sommes ravis de voir notre plateforme Qualcomm Dragonwing™ FWA Gen 3 intégrée pour alimenter l’offre Condor 5G de Vantiva ainsi que sa technologie d’antenne Indoor5G™ 180° », a déclaré Gautam Sheoran, Vice-président et Directeur général de la division Wireless Broadband & Communications chez Qualcomm Technologies, Inc. « Nous nous réjouissons de voir les opérateurs étendre considérablement la couverture de leurs services FWA, tout en connectant davantage de foyers grâce à une connectivité haut débit 5G ultra-performante. »

Des fonctionnalités avancées pour une connectivité de nouvelle génération

Le Condor 5G intègre des composants de pointe garantissant une durabilité et une compatibilité optimales avec les réseaux tels qu’ils seront les cinq prochaines années. Ses caractéristiques principales incluent :

Modem 3GPP Release 17 : Entièrement interopérable avec les réseaux 5G des principaux opérateurs, il prend en charge l’agrégation avancée de porteuses en mode NSA et SA (2 CC en liaison montante et jusqu’à 4x nR-CC en liaison descendante).

Entièrement interopérable avec les réseaux 5G des principaux opérateurs, il prend en charge l’agrégation avancée de porteuses en mode NSA et SA (2 CC en liaison montante et jusqu’à 4x nR-CC en liaison descendante). Wi-Fi 7 double bande (BE7200) : Grâce à une configuration 4x4, cette technologie permet une connectivité multi-appareils fluide avec des antennes performantes sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, garantissant ainsi une couverture maximale dans toute la maison.

Grâce à une configuration 4x4, cette technologie permet une connectivité multi-appareils fluide avec des antennes performantes sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, garantissant ainsi une couverture maximale dans toute la maison. Application mobile NaviGate Companion™ pour un pilotage intuitif : Une application dédiée permet aux utilisateurs de faciliter l’installation, la gestion et le contrôle de leur configuration FWA, directement depuis leur smartphone.





Une valeur ajoutée pour les opérateurs

Le Condor 5G intègre Homeware™, la solution middleware OpenWRT développée par Vantiva et adoptée par les opérateurs télécoms de premier plan à travers le monde. Son architecture basée sur des conteneurs prend en charge un large éventail d’applications tierces, permettant aux opérateurs d’offrir aux abonnés FWA les mêmes services à valeur ajoutée que ceux habituellement réservés aux clients fibre, cuivre ou câble.

En plus de cette flexibilité, le Condor 5G est compatible avec les modèles de données USP TR-369/TR-181, étendus aux données cellulaires, et permet une gestion à distance simplifiée. Il offre également une évolutivité optimale grâce aux mises à jour logicielles over-the-air (FOTA), garantissant aux opérateurs un déploiement fluide et efficace. L’ensemble de ces fonctionnalités est pré-intégré avec la plateforme ECO-Manage/Control de Vantiva, facilitant ainsi la gestion des équipements connectés.

Un design durable

Vantiva a conçu le Condor 5G dans une optique de durabilité, en intégrant plusieurs innovations visant à réduire son impact environnemental. Son design repose sur des circuits imprimés sans halogène, favorisant une fabrication plus respectueuse de l’environnement. L’utilisation optionnelle de résines recyclées contribue également à une approche plus écoresponsable. Pour optimiser son efficacité énergétique, l’appareil est équipé d’un système de refroidissement passif sans ventilateur, limitant la consommation d’énergie tout en réduisant les nuisances sonores. De plus, une technologie d’optimisation de la consommation basée sur l’analyse des données garantit une utilisation intelligente et efficiente des ressources électriques.

« Avec le Condor 5G, Vantiva établit une nouvelle référence pour les passerelles FWA », a déclaré Ashwani Saigal, Directeur exécutif Maison Connectée, Gestion produit. « En combinant technologie de pointe et conception durable, nous permettons aux opérateurs télécoms de proposer une connectivité inégalée à leurs clients tout en promouvant un avenir plus respectueux de l’environnement. »

Disponibilité

Le Condor 5G sera disponible à partir de mars 2025 pour les fournisseurs de services télécoms et les partenaires entreprises.

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Vantiva (Euronext Paris : VANTI) est un leader mondial des technologies de connectivité. Depuis plus de 130 ans, Vantiva, autrefois connue sous le nom de Technicolor, développe des solutions qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et services essentiels pour eux. Aujourd’hui, l’entreprise continue de redéfinir la connectivité grâce à des systèmes intelligents de référence dans le haut débit, la vidéo et l’IoT (Internet des Objets), transformant la façon dont chacun vit, travaille et interagit.

Vantiva associe une approche centrée sur le client avec des décennies d’expertise en développement logiciel, conception électronique et gestion de la chaîne d’approvisionnement, afin d’offrir des solutions de haute qualité à grande échelle. Ces compétences font de Vantiva un partenaire de confiance pour les principaux opérateurs télécoms mondiaux, ainsi que pour les entreprises et consommateurs à travers le monde.

L’engagement fort de Vantiva en matière de durabilité et de pratiques commerciales responsables a été reconnu par plusieurs médailles d’or et de platine décernées par EcoVadis, qui a salué ses performances environnementales et sociales, plaçant Vantiva parmi les 2 % des entreprises les mieux évaluées de son secteur au niveau mondial.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et X (Twitter) .

Les produits de la marque Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Qualcomm et Qualcomm Dragonwing sont des marques commerciales ou des marques déposées de Qualcomm Incorporated.

