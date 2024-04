Vantiva - Chiffre d’affaires du premier trimestre 2024

Communiqué de Presse

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2024

Chiffre d’affaires en baisse de 20 % en données publiées

Accélération des synergies

désormais estimées (net de coûts) à 40 millions d’euros pour 2024

et à plus de 200 millions d’euros à partir de 2026

GUIDANCE CONFIRMEE

Paris (France), 24 avril 2024 – Vantiva (Euronext Paris : VANTI) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires non audité pour le premier trimestre 2024.

« Maison Connectée » a connu un repli de son chiffre d’affaires de 21,7 % sur le trimestre malgré l’intégration de l’activité de Home Networks en 2024 et de la contribution des diversifications. Ceci est dû à un premier trimestre 2023 élevé, au déstockage dans le secteur et au ralentissement des investissements des opérateurs.

Le chiffre d’affaires de « Solutions Logistiques » s’est replié de 13,2 %.

Le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 458 millions d’euros pour le trimestre, soit une baisse de 20 % en données publiées.(-19,1 % à taux de change constants).

La contribution de Maison Connectée est de 358 millions d’euros, en repli de 21,7 % après l’intégration de l’activité de Home Networks en 2024 (-20,8 % à taux de change constants). Ce chiffre intègre 18 millions d’euros de revenus des activités de diversification.

La contribution de « Solutions Logistiques » est de 100 millions d’euros, en repli de 13,2 % (-12,4 % à taux de change constants).

Vantiva accélère la réalisation des synergies liées à l’intégration de Home Networks et poursuit l’optimisation de « Solutions Logistiques ».

Le groupe vise désormais 40 millions d’euros de synergies (net de coûts) en 2024, liées à l’intégration de Home Networks.

Le potentiel de synergies est significativement supérieur aux attentes initiales et estimé à plus de 200 millions d’euros à partir de 2026 contre plus de 100 millions d’euros prévus à l’origine.

La guidance 2024 est confirmée.





Luis Martinez-Amago, Directeur général du groupe, déclare :

« Comme prévu, le premier trimestre a été très faible, en raison du ralentissement général de la demande dans un contexte de stocks toujours élevés, et nous nous étions préparés en conséquence. La base de comparaison est également défavorable puisque le 1er trimestre 2023 a été un trimestre particulièrement élevé . Cette base de comparaison s’explique par le cycle de forte demande dû aux précautions prises lors de la crise des composants, avec un niveau d'activité exceptionnel chez certains de nos clients stratégiques. L'ampleur du ralentissement est conforme à nos prévisions et justifie les fortes mesures d'ajustement que nous déployons actuellement. Nous prévoyons une reprise progressive de l'activité au cours du deuxième trimestre et du second semestre. L'intégration de Home Networks se déroule comme nous l’avions planifiée, et générera les synergies attendues plus rapidement que prévu. Cela permettra au groupe de défendre sa rentabilité dans ce contexte de marché difficile, et d'être prêt à bénéficier de la reprise du marché ».

I- Chiffre d’affaires du T1 2024

En millions d’euros, activités poursuivies T1 2024 T1 2023 Taux de change



réels Taux de change constants Chiffre d’affaires 458 573 -20,0 % -19,1 %

Points clés du premier trimestre

Le repli de l’activité de « Maison Connectée » est conforme à nos prévisions du début d’année. Il s’explique par un premier trimestre 2023 qui avait connu un niveau de livraison exceptionnel avec certains de nos plus gros clients, tant du côté Vantiva que Home Networks. Le retour à la normale avec ces clients et un contexte de repli généralisé de l’activité, notamment lié à un besoin de déstockage, sont donc à l’origine de cette baisse. Une amélioration séquentielle est attendue à partir du deuxième trimestre 2024.

L’intégration des activités Home Networks se déroule conformément au plan et le groupe accélère la mise en œuvre des synergies qui devraient atteindre, net de coûts, environ 40 millions d’euros pour 2024 et dépasser 200 millions d’euros à partir de 2026.

L’activité « Solutions Logistiques » a également vu ses ventes reculer mais de manière plus contenue. Les activités de diversification ont permis de limiter l’impact de la baisse structurelle de la demande de disques optiques.

La guidance 2024 est confirmée.

Perspectives

Le groupe confirme sa guidance pour l’exercice 2024 :

EBITDA > 140 millions d’euros

FCF (1) > 0 millions d’euros

(1) Après intérêts et impôts et avant coûts de restructuration et d’acquisition de Home Networks

II- Analyse par division et faits marquants





Maison Connectée

Répartition du chiffre d’affaires par produit

En millions d’euros, activités poursuivies T1 2024 T1 2023 Taux de change



réels Taux de change



constants Chiffre d’affaires 358 458 -21,7 % -20,8 % Dont par produit Haut débit 212 380 -44,2 % -43,7% Vidéo 127 77 65,2 % 67,5 % Diversification 18 0 ns

Le chiffre d’affaires de « Maison Connectée » s’est élevé à 358 millions d’euros au premier trimestre, en baisse de 21,7 % en dépit de la contribution des activités de Home Networks en 2024 et des activités de diversification. Il a représenté 78 % du chiffre d’affaires du groupe (80 % au T1 2023). A taux de change constants, la baisse aurait été de 20,8%, comparée au T1 2023 publié.

Le chiffre d’affaires a été impacté par la poursuite de la faible activité liée aux réductions de commandes de nos clients dans un contexte de déstockage, et aussi par une base de comparaison particulièrement haute du fait d’un niveau de livraison exceptionnel avec certains clients stratégiques en Amérique du Nord et en Europe.

L’intégration de Home Networks explique la forte hausse de l’activité Vidéo.

Les activités de diversification ont contribué pour 18 millions d’euros et le groupe a signé de nouveaux contrats pour ses activités « internet des objets » (IoT).

Solutions Logistiques

En millions d’euros, activités poursuivies T1 2024 T1 2023 Taux de change



réels Taux de change constants Chiffre d’affaires 100 115 -13,2 % -12,4 %

Le chiffre d’affaires de « Solutions Logistiques » au premier trimestre s’est élevé à 100 millions d’euros et a représenté 22 % de l’activité du groupe (20 % au T1 2023). Il est en baisse de 13,2 % comparé au T1 2023 et à taux de change constants il aurait été en recul de 12,4 %. Cette variation résulte d’évolutions contrastées : la demande de disques optiques continue de baisser mais est partiellement compensée par des hausses de prix, tandis que les ventes de disques vinyles et de services logistiques ont progressé.

Avertissement : Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des "déclarations prospectives", y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations qui prédisent ou indiquent des événements, des tendances, des plans ou des objectifs futurs, sur la base de certaines hypothèses ou qui ne sont pas directement liées à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés, prévus ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pour une liste et une description plus complète de ces risques et incertitudes, veuillez-vous référer aux documents déposés par Vantiva auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le document d'enregistrement universel 2022 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 26 avril 2023, sous le numéro D-23-0337, et un avenant a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 8 décembre 2023, sous le n°. D.23-0337-A01.

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Les actions Vantiva sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI).

Vantiva, auparavant connue sous le nom de Technicolor, a son siège à Paris, en France. Société indépendante, elle est un leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et solutions innovants qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment – que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. Vantiva s'est également forgé une solide réputation dans l'optimisation des performances de la supply chain en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution de commandes et la distribution. Présente sur le continent américain, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA, Vantiva est reconnue comme un partenaire stratégique par des entreprises de premier plan dans diverses industries, notamment celles des opérateurs télécoms, des éditeurs de logiciels et des créateurs de jeux vidéo, et ce depuis plus de 25 ans. Les relations du groupe avec l'industrie du film et du divertissement remontent elles à plus de 100 ans, grâce à la fourniture de solutions globales à ses clients.

Avec l'acquisition des réseaux domestiques de CommScope en janvier 2024, Vantiva poursuit son héritage de 130 ans comme un leader mondial du marché de la maison connectée.

Vantiva s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable dans tous les aspects de ses activités.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et Twitter .

