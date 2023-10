Vantiva annonce un nouveau financement court terme de €85 millions

(AOF) - Vantiva SA annonce que Vantiva Technologies SAS a conclu un crédit avec, entre autres, Barclays Bank Ireland PLC (en tant que Sole Lead Arranger et Bookrunner), pour mettre à disposition un prêt d'un montant maximum de 85 000 000 euros venant à échéance le 31 mars 2024 à un taux d'intérêt global d'Euribor plus 10 % qui sera payable en nature. Vantiva SA est partie à l'accord de crédit en tant que société mère et garante.

