 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
7 985,00
+0,21%
Indices
Chiffres-clés

Vanguard sort trois ETF actifs en partenariat avec Wellington
information fournie par Agefi Asset Management  25/11/2025 à 08:15

Vanguard lance aux Etats-Unis trois ETF actions gérés activement en partenariat avec Wellington Management : Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV), Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG) et Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF (VDIG).

Ces trois fonds sont gérés par Wellington Management, qui pilote déjà plusieurs fonds actifs de Vanguard.

La stratégie de VUSV réplique celle du fonds Windsor Fund (VWNEX), d’un encours de 24 milliards de dollars, que Wellington Management gère depuis sa création en 1958. Il s’agit d’une stratégie value opportuniste investie dans un éventail de 60 à 100 titres. VUSV utilisera l’indice Russell 1000 Value comme référence. Ses frais seront de 0,30?%.

La stratégie de VUSG est proche de celle du Vanguard Global Equity Fund (VHGEX), de près de huit milliards de dollars, que Wellington Management gère depuis 2022. Il s’agit d’une stratégie concentrée autour de 30 à 60 actions qui est investie dans des entreprises « disruptives » affichant une forte croissance de leurs bénéfices et de leur chiffre d’affaires dans divers secteurs. Elle se concentre sur les entreprises américaines qui utilisent stratégiquement ou tirent parti de l’innovation dans leurs produits ou services. Le VUSG s’appuiera sur l’indice Russell 1000 Growth comme indice de référence. Ses frais seront de 0,35?%.

Enfin, VDIG est géré par la même équipe qui est responsable depuis environ 20 ans du Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX), un fonds de 44 milliards de dollars. Il s’agit d’une stratégie d’actions concentrée comprenant 20 à 40 titres et un faible taux de rotation, de nature défensive. L’accent est mis sur les sociétés de haute qualité qui s’engagent à offrir un rendement aux actionnaires, disposent d’un bilan solide et ont tendance à verser et à augmenter leurs dividendes. VDIG utilisera l’indice S&P U.S. Dividend Growers comme référence. Ses frais seront de 0,40?%.

Laurence Marchal

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • HRS lance une augmentation de capital
    HRS lance une augmentation de capital
    information fournie par Boursorama 25.11.2025 09:05 

    Sur le plateau de Ca bouge sur les marchés, Kader Hidra, directeur financier de HRS détaille l'augmentation de capital de HRS. Fondée en 2004 par Hassen Rachedi, HRS (Hydrogen Refueling Solutions) s'est introduit sur Euronext Growth début 2021. La société est spécialisée ... Lire la suite

  • BOLLORE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    BOLLORE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 25.11.2025 08:57 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Un habitant se déplace à pied dans une rue inondée de Pommeuse, en Seine-et-Marne, le 10 octobre 2014, après un épidode de fortes pluies ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Les Français et la culture du risque, des airs de scénario catastrophe
    information fournie par AFP 25.11.2025 08:56 

    Des hébergements d'urgence placés en pleine zone inondable aux habitants qui se ruent vers les boulangeries et écoles au lieu de se calfeutrer, la culture du risque reste faible en France selon des élus et secouristes mobilisés. "On est très très mauvais en France ... Lire la suite

  • Le siège d'Eutelsat. (Crédit: / Adobe Stock)
    Eutelsat lance une augmentation de capital avec maintien du DPS d'environ 670 millions d'euros
    information fournie par AOF 25.11.2025 08:53 

    (AOF) - Eutelsat a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'environ 670 millions d'euros dans le cadre d'une levée de capitaux d'environ 1,5 milliard d'euros. Une semaine auparavant, l'opérateur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank