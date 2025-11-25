Vanguard sort trois ETF actifs en partenariat avec Wellington

Vanguard lance aux Etats-Unis trois ETF actions gérés activement en partenariat avec Wellington Management : Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV), Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG) et Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF (VDIG).

Ces trois fonds sont gérés par Wellington Management, qui pilote déjà plusieurs fonds actifs de Vanguard.

La stratégie de VUSV réplique celle du fonds Windsor Fund (VWNEX), d’un encours de 24 milliards de dollars, que Wellington Management gère depuis sa création en 1958. Il s’agit d’une stratégie value opportuniste investie dans un éventail de 60 à 100 titres. VUSV utilisera l’indice Russell 1000 Value comme référence. Ses frais seront de 0,30?%.

La stratégie de VUSG est proche de celle du Vanguard Global Equity Fund (VHGEX), de près de huit milliards de dollars, que Wellington Management gère depuis 2022. Il s’agit d’une stratégie concentrée autour de 30 à 60 actions qui est investie dans des entreprises « disruptives » affichant une forte croissance de leurs bénéfices et de leur chiffre d’affaires dans divers secteurs. Elle se concentre sur les entreprises américaines qui utilisent stratégiquement ou tirent parti de l’innovation dans leurs produits ou services. Le VUSG s’appuiera sur l’indice Russell 1000 Growth comme indice de référence. Ses frais seront de 0,35?%.

Enfin, VDIG est géré par la même équipe qui est responsable depuis environ 20 ans du Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX), un fonds de 44 milliards de dollars. Il s’agit d’une stratégie d’actions concentrée comprenant 20 à 40 titres et un faible taux de rotation, de nature défensive. L’accent est mis sur les sociétés de haute qualité qui s’engagent à offrir un rendement aux actionnaires, disposent d’un bilan solide et ont tendance à verser et à augmenter leurs dividendes. VDIG utilisera l’indice S&P U.S. Dividend Growers comme référence. Ses frais seront de 0,40?%.

Laurence Marchal