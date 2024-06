Vanguard rouvre ses fonds actions américaines Primecap

Vanguard vient de rouvrir ses fonds Vanguard Primecap Fund et Vanguard Primecap Core Fund à compter du 18 juin. Les deux fonds étaient fermés aux nouveaux investisseurs depuis 2004 et 2009, respectivement. Et les investisseurs existants ne pouvaient pas y investir plus de 25.000 dollars par an.

« Après mûre réflexion, Vanguard a décidé que les fonds Primecap et Primecap Core ont une capacité d’investissement suffisante pour être rouverts », annonce la société de gestion américaine.

Les fonds Primecap sont investis dans des actions américaines de grande capitalisation et sont gérés par Primecap Management Company, une société de gestion américaine basée en Californie. Le fonds Primecap se concentre principalement sur les actions de croissance, tandis que le fonds Primecap Core investit dans des actions présentant à la fois des caractéristiques de valeur et de croissance.

L'Agefi