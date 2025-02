Vanguard réduit les frais de 87 fonds

Vanguard a réduit les frais de 168 classes de parts d’un total de 87 fonds. Ces baisses permettront aux investisseurs d'économiser plus de 350 millions de dollars rien qu’en 2025, estime la société de gestion américaine. « Il s’agit de la plus importante réduction annuelle des ratios de frais en près de 50 ans d’histoire de Vanguard », souligne le gestionnaire d’actifs.

En plus de la gamme de fonds et d’ETF obligataires de Vanguard, ces réductions concerneront aussi les fonds d’actions américaines, d’actions internationales et les fonds monétaires de Vanguard.

Par exemple, le Total Bond Market Index Fund voit ses frais revenir de 0,05?% à 0,04?%, avec effet immédiat. Côté actions, le FTSE Developed Markets ETF affiche désormais des frais de 0,03?%, contre 0,06?% précédemment.

« Chez Vanguard, nous nous attachons à créer de la valeur pour nos investisseurs, et non à en extraire. Nous sommes fiers de nous appuyer sur l’héritage de Vanguard en matière de réduction des coûts d’investissement - ce que nous avons fait plus de 2.000 fois depuis notre création - en annonçant notre plus importante série de réductions des ratios de frais », a commenté Salim Ramji, directeur général de Vanguard.

Laurence Marchal