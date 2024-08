Vanguard recrute une ancienne de KPMG et de l’administration Obama

Vanguard vient de recruter Tonya T. Robinson en tant que conseillère générale et managing director au sein du département juridique. Elle sera responsable de toutes les activités juridiques et de conformité, des politiques publiques et du stewardship . Elle sera aussi secrétaire du conseil d’administration des fonds de Vanguard.

Tonya T. Robinson rejoint Vanguard après avoir travaillé chez KPMG, où elle occupait le poste de vice-présidente et de conseillère générale pour les affaires juridiques, réglementaires et de conformité depuis 2017. Avant KPMG, elle était l’avocate générale par intérim du ministère américain du logement et du développement urbain. Elle a occupé plusieurs postes à responsabilité dans la fonction publique et dans le secteur privé, notamment en tant qu’assistante spéciale du président Barack Obama pour la justice et la politique réglementaire à la Maison Blanche et en tant qu’associée du cabinet d’avocats international WilmerHale LLP.