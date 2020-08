Vanguard rapproche deux fonds

(NEWSManagers.com) - Vanguard fusionne le fonds Vanguard U.S. Value Fund, de 1,1 milliard de dollars d' encours, dans le fonds Vanguard Value Index Fund, qui pèse 77,2 milliards de dollars. Cette fusion s' explique par les recoupements importants des portefeuilles des fonds, la similarité de leurs caractéristiques et la forte corrélation des rendements. La société de gestion américaine va aussi modifier le statut de cinq fonds. Les Vanguard Health Care Fund, Vanguard Energy Fund, Vanguard U.S. Growth Fund, Vanguard Variable Insurance Fund - Growth Portfolio,et Vanguard Variable Insurance Fund - Real Estate Index Portfolio, ne seront plus classés comme des fonds diversifiés. Vanguard va demander l' autorisation des actionnaires pour procéder à tous ces changements.