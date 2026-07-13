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Vanguard nomme Rachel Baxter à la tête de la gestion des investissements en Europe
information fournie par AOF 13/07/2026 à 09:55

(Zonebourse.com) - Vanguard a nommé Rachel Baxter à la tête de la gestion des investissements en Europe. Basée à Londres, elle prend la responsabilité de l'ensemble des activités de gestion d'investissement du groupe sur le continent, incluant la gestion de portefeuille, la recherche, les marchés de capitaux, le trading ainsi que l'équipe européenne de gestion indicielle obligataire.

Rachel Baxter succède à Geoff Parish, qui rentre aux Etats-Unis pour prendre les fonctions de responsable mondial de la gestion indicielle obligataire.

Avant cette nomination, elle codirigeait l'équipe américaine de gestion indicielle obligataire de Vanguard, où elle supervisait une équipe pluridisciplinaire en charge de plus de 1 400 MdsUSD d'actifs investis au travers de fonds communs de placement, d'ETF et de fonds de fonds.

Entrée chez Vanguard il y a plusieurs années, Rachel Baxter a également été gérante de portefeuille au sein de l'équipe mondiale de gestion indicielle obligataire. Son parcours l'a conduite à occuper différentes fonctions dans la stratégie obligataire mondiale, la construction de portefeuilles et la recherche sur le crédit européen.

L'Investment Management Group de Vanguard en Europe supervise environ 615 MdsUSD d'actifs domiciliés au Royaume-Uni et en Europe.

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