Vanguard lance son premier ETF obligataire géré activement

(NEWSManagers.com) - Vanguard a annoncé ce 7 avril le lancement de son premier fonds indiciel coté (ETF) obligataire géré activement. Le Vanguard Ultra-Short Bond ETF est coté sur le Chicago Board Options Exchange, au prix de 0,1% des encours.

Il s'agit d'une version plus liquide du Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund, lancé en 2015, qui compte désormais quelques 17,5 milliards de dollars d'encours sous gestion. Les gérants sont les mêmes pour les deux véhicules : Samuel C. Martinez, Arvind Narayanan, et Daniel Shaykevich.