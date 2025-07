Vanguard lance deux fonds obligataires en Europe

Vanguard vient de lancer les fonds obligataires Vanguard Global Core et Global Strategic Bond en Europe. Les deux fonds sont gérés activement et sont exposés aux obligations mondiales.

Les deux fonds investissent principalement dans des obligations d'État, d’entreprises et des obligations structurées de bonne qualité émises sur les marchés développés. Ils peuvent également investir dans des obligations à haut rendement et de la dette émergente, le Vanguard Global Strategic Bond Fund disposant d’une plus grande flexibilité pour investir dans ces segments. La stratégie Global Strategic s’adresse donc aux investisseurs à la recherche de rendements supplémentaires.

Les deux fonds seront cogérés par Ales Koutny, responsable des taux internationaux, et Sarang Kulkarni, gérant de portefeuille principal du Global Credit Bond Fund de Vanguard et des stratégies d’entreprise paneuropéennes. Les gérants ont la possibilité d’adapter leurs allocations à l'évolution des marchés et des taux d’intérêt.

