Vanguard étoffe sa gamme d’ETF obligataires activement gérés

Vanguard a lancé le Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) ce jeudi 7 décembre et va lancer le Vanguard Core Bond ETF (VCRB) d’ici à la fin de l’année. La société de gestion américaine étoffe ainsi sa gamme d’ETF obligataires activement gérés.

Le Vanguard Core-Plus Bond ETF offre principalement une exposition aux titres américains de bonne qualité, mais il aura la possibilité d’ajouter des allocations dans des secteurs autres que le marché des obligations américaines de bonne qualité, comme les entreprises américaines à haut rendement et la dette des marchés émergents. Son taux de frais sera de 0,20%, contre une moyenne de 0,75% pour les fonds concurrents. Daniel Shaykevich, Brian Quigley, Arvind Narayanan et Michael Chang géreront le Vanguard Core-Plus Bond ETF.

Le Vanguard Core Bond ETF offrira une exposition similaire à celle de l’ETF Core-Plus Bond, mais avec des allocations plus modestes à des secteurs plus risqués tels que les entreprises américaines à haut rendement et la dette des marchés émergents. Son taux de frais est estimé à 0,10%, contre une moyenne de 0,58% pour les fonds concurrents. L’ETF sera géré par Daniel Shaykevich, Brian Quigley et Arvind Narayanan.