Vanguard épargné par l’Etat du Texas sur les questions ESG

(NEWSManagers.com) - Le comité des affaires du Sénat de l’Etat du Texas, chambre haute de la législature au Texas, prévoyait d’interroger, ce jeudi, des dirigeants des gestionnaires d’actifs américains BlackRock, State Street et Vanguard sur leurs politiques environnementales, sociales et de gouvernance. Mais Vanguard a finalement échappé à cet oral, son récent retrait de l’alliance de gestionnaires Net Zero Asset Managers ayant convaincu le comité de ne pas convoquer la société de gestion selon une lettre envoyée par le président du comité Bryan Hughes à Vanguard.

Dans sa missive, Bryan Hughes indique que le comité a analysé les documents transmis par Vanguard et continuera d’évaluer ses pratiques ESG ainsi que sa relation avec les fonds de pension publics du Texas et l’argent des Texans. Dans un tweet, le président du comité entendait discuter avec BlackRock et State Street des « effets nocifs que les politiques ESG ont sur les retraités du Texas ».

L’Etat du Texas fait partie des Etats américains républicains qui ont décidé de boycotter certaines sociétés de gestion en raison de l’ « hostilité » présumée de ces dernières envers le secteur des énergies fossiles. Fin août, Glenn Hegar, le contrôleur financier du Texas, a publié une liste de dix sociétés financières, dont BlackRock et BNP Paribas, et environ 350 fonds d’investissement, un exercice imposé par une loi de l'État visant à punir les banques qui se détournent du pétrole et du gaz.