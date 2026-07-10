Vanguard dévoile quatre ETF UCITS d'actions américaines cotés en Europe

(Zonebourse.com) - Vanguard annonce le lancement des fonds Vanguard Russell 1000 U.S. Growth UCITS ETF, Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF, Vanguard Russell U.S. Mid-Cap UCITS ETF et Vanguard Russell 2000 U.S. Small-Cap UCITS ETF. Ces nouveaux ETF offrent aux investisseurs des briques d'investissement supplémentaires pour diversifier et personnaliser leur exposition aux actions américaines selon différents styles de gestion (croissance et valeur) et différentes capitalisations boursières. Les ETF seront cotés à la Bourse de Londres, à Deutsche Börse, sur Euronext Amsterdam, à Borsa Italiana et à SIX Swiss Exchange.

Ces quatre ETF seront gérés par l'équipe Global Equity de Vanguard, qui, à l'échelle mondiale, gère plus de 8,39 billions de dollars d'actifs, compte plus de 50 millions de clients. Elle s'appuie sur des perspectives et des connaissances diversifiées pour assurer un suivi précis des indices de référence, une gestion prudente des risques et des performances d'investissement hautement compétitives.

"Le marché des actions américaines offre aux investisseurs un large éventail d'opportunités. Avec ces nouveaux ETF, nous élargissons notre gamme de solutions d'investissement à faible coût afin d'aider les investisseurs à ajuster plus précisément leur exposition aux actions américaines. Pour les investisseurs qui souhaitent privilégier les segments du marché les plus exposés aux entreprises technologiques et à celles liées à l'intelligence artificielle, les stratégies de croissance peuvent jouer un rôle important. A l'inverse, les stratégies de valeur peuvent aider les investisseurs à diversifier leur portefeuille en s'éloignant des segments du marché qui ont dominé les performances récentes. L'ajout d'expositions aux moyennes et petites capitalisations offre également de nouveaux outils de diversification", a déclaré Claire Aley, responsable Produits et PRD Europe.

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