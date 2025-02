VanEck renforce nettement sa présence en France avec 17 nouveaux ETF

(AOF) - VanEck a annoncé l'introduction de 17 de ses ETF sur Euronext Paris, portant à 20 le nombre total des ETF désormais disponibles sur ce marché. "La France est souvent considérée comme l'un des marchés les plus dynamiques et les plus prometteurs pour les ETF en Europe", a déclaré Martijn Rozemuller, PDG de VanEck Europe. "La cotation de 17 ETF supplémentaires sur Euronext Paris souligne notre engagement stratégique à étendre notre présence sur les marchés européens, où nous avons déjà plus de 14 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion".

"Les ETF VanEck sur les ressources naturelles, par exemple, investissent dans des sociétés d'extraction d'or et des sociétés minières mondiales. Les ETF sur les secteurs du pétrole et du nucléaire offrent aux investisseurs une exposition à des secteurs qui contribuent de manière importante à la sécurité énergétique", a détaillé le gestionnaire d'actifs.