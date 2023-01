(NEWSManagers.com) - VanEck liquide deux ETF sur la Russie près d’un an après l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine. La société de gestion va fermer les fonds VanEck Russia ETF et VanEck Russia Small-Cap ETF, a-t-elle annoncé. Les transactions sur ces fonds avaient cessé depuis l’invasion de la Russie, en février 2022. L’ETF VanEck Russia affichait un encours d’environ 35 millions de dollars à fin décembre et l’autre fonds était à 400.000 dollars.